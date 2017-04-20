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Business Insider определило самый эффективный спецназ в мире

 

Рейтинг «Восемь лучших спецподразделений мира», составленный изданием Business Insider, обращает на себя внимание не столько стремлением выделить лучшее спецподразделение, сколько методом, с помощью которого сравниваются силы специального назначения.

Последнее, восьмое, место в рейтинге занимает группа специального назначения Пакистана, известная как «Черные аисты».

На седьмом месте, согласно экспертной оценке издания, оказались бойцы Отряда специальных операций ВМС Испании.

Шестое место эксперты отдали российскому спецподразделению «Альфа» ЦСН ФСБ, офицеры которого считаются лучшими специалистами по антитеррору в мире.

На пятое место эксперты Business Insider поставили французский спецназ GIGN — специалистов, действия которых во время парижских терактов называли непрофессиональными.

Четвертым в рейтинге значится израильское подразделение «Сайерет Маткаль» — аналог российского спецназа ГРУ.

Третье и второе места издание оставило за британскими спецназовцами — SAS и SBS, а во главе рейтинга оказались «Морские котики» ВМС США.

Спецподразделения антитеррора, армейский спецназ и специальные силы ВМФ и ВМС сравнивать друг с другом можно лишь условно, ведь задачи, которые выполняют такие группы, отличаются друг от друга. Другим вопросом к авторам рейтинга является отсутствие в списке немецкого спецподразделения GSG-9 — одного из лучших и наиболее подготовленных антитеррористических подразделений в мире.

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