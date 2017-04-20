Kapital Bank предлагает страховку автомобилей на кредитной основе

Впервые в Азербайджане в филиалах Kapital Bank возможно приобрести в кредит продукт страховой компании PAŞA Sığorta по страховке автомобилей. Все желающие могут приобрести обязательное страхование для автомобиля в филиалах Баку, Сумгаит, Абшерон, а также в филиалах Гянджа, Ленкорань, Загатала, Хачмаз, Ширван, Гёйчай, Барда и Агсу.

Клиенты, получающие зарплату или пенсию посредством платежных карт Kapital Bank, могут приобрести страховку автомобиля шестимесячным, беспроцентным и бескомиссионным кредитом.

Для оформления требуется технический паспорт автомобиля и удостоверение личности клиента. Сумму страховки программа автоматически вычисляет на основе данных автомобиля и владельца.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 91 филиале и четырех отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания.

Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.