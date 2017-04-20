Подписаться на уведомления
 

Горные реки Азербайджана выйдут из берегов

 

«Этой зимой процесс формирования снежного покрова в горных и предгорных частях азербайджанской территории Большого и Малого Кавказа в отличие от предыдущих лет начался 17-19 октября. Это с перерывами продолжилось в третьей декаде октября и первой половине третьей декады ноября».

Как сообщает АПА, об этом говорится в прогнозе Национального департамента гидрометеорологии МЭПР в связи с определением снежных и водных запасов страны.

В прогнозе отмечено, что в связи с выпадением снега в декабре минувшего года, январе и первой половине февраля текущего года в горных и предгорных зонах сформировался еще больший, стабильный снежный покров. В высокогорных зонах было морозно, что привело к сохранению снежного покрова. Это сыграет основную роль в формировании периода половодья.

«Однако умеренная погода в марте и относительное повышение температуры в его третьей декаде привели к таянию снега в средне- и высокогорных зонах, снежные запасы уменьшились. В результате работ по измерению снега в этом году в речных бассейнах Большого и Малого Кавказа было выявлено, что выпавший этой зимой снег превышал многолетнюю норму и прошлогодний показатель», - говорится в прогнозе.

Несмотря на то, что запасы снега в этом году превышают норму, а осадки в весенние месяцы будут меньше нормы, при ливневых дождях в период половодья некоторые реки Большого и Малого Кавказа могут выйти из берегов.

Ожидается, что количество осадков в весенне-летние месяцы (апрель-май-июнь) будут близки или несколько ниже многолетней нормы, средняя температура воздуха будет превышать норму на 0,5-1 градус.

630 просмотров


Старости
Главный кандидат в президенты Ирана имеет собственность в Азербайджане
Главный кандидат в президенты Ирана имеет собственность в Азербайджане
Наша погода
Сегодня 15° / 9°
21 Апр 17° / 12°
22 Апр 16° / 8°
23 Апр 17° / 11°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.826 AZN
1 RUB   =   0.0301 AZN

Новостная лента

Саудиты сообщили о продлении соглашения по снижению добычи
Кадыров о своих батальонах в Сирии
ЦРУ ищет в своих рядах информатора WikiLeaks
В Иране перевернулся автобус: погибли 11 человек
Вагит Алекперов заработал 5,6 миллиарда долларов
Горные реки Азербайджана выйдут из берегов
Фийон назвал Крым исторически русской территорией
В Албании не смогли избрать президента из-за отсутствия кандидатов
Kapital Bank предлагает страховку автомобилей на кредитной основе
Business Insider определило самый эффективный спецназ в мире
Муж с женой подрались на взлетно-посадочной полосе видео
Оскорбивший Путина журналист Fox News уволен
Найдена самая благоприятная для жизни экзопланета
Подготовка к ядерному испытанию в КНДР заморожена
Протестующие в Венесуэле убили военного
В Стамбуле задержали организаторов протестов против референдума
Чеченские силовики попытались задержать Ямадаева в ОАЭ
В Баку неизвестный расстрелял двух мужчин
Пропавший в Армении российский солдат найден
В Баку повесилась 27-летняя женщина
Сирия переместила свои самолеты ближе к российской базе
Нефть снова дорожает
Армянские идеологи в смятении: Как испортить отношения Трампа с Азербайджаном? наша реакция
Война, которой не будет размышления публициста
Разведка Израиля заявила о наличии химического оружия у Асада
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться