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Вагит Алекперов заработал 5,6 миллиарда долларов

 

Список самых богатых людей России по версии журнала Forbes, как и в 2016 году, возглавил совладелец и председатель правления НОВАТЭК Леонид Михельсон. Его состояние за год увеличилось на $4 млрд и составило $18,4 млрд.

На втором месте — председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов, чье состояние оценивается в $17,5 млрд. Первую тройку замкнул владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин ($6,8 млрд).

Владелец Volga Group Геннадий Тимченко занял четвертое место, добившись прироста своего состояния на $4,6 млрд  до $16,1 млрд.

Основатель USM Holdings Алишер Усманов выбыл из тройки лидеров и занял лишь пятое место (состояние $15,2 млрд).

Президент «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов в 2017 году поднялся с девятого места на шестое. Он прибавил $5,6 млрд к своему состоянию, увеличив его общий объем до $14,5 млрд.

В десятку вошли также совладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман ($14,4 млрд), президент «Интерроса» и «Норникеля» Владимир Потанин ($14,3 млрд), совладелец СУЭК и «Еврохима» Андрей Мельниченко ($13,2 млрд) и председатель совета директоров «Реновы» Виктор Вексельберг ($12,4 млрд).

Самый заметный рывок в рейтинге за год совершил председатель совета директоров фармацевтического холдинга «Протек» Вадим Якунин. Он поднялся с 200-го места на 83-ю строчку и увеличил свое состояние до $1,2 млрд.

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