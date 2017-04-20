В Иране перевернулся автобус: погибли 11 человек

По меньшей мере 11 человек погибли в ДТП в Иране, в результате которого перевернулся автобус с 30 пассажирами, передает РИА Новости.

"Семь человек погибли на месте, еще четверо скончались от полученных травм, после того как были доставлены в больницу", - заявил заместитель главы центра неотложных ситуаций города Себзевар Хади Аббас Абади.

Автобус направлялся из города Мешхед в Исфахан.

Точная причина аварии пока не установлена, но первоначальные данные указывают, что инцидент произошел после того, как грузовик, ехавший перед автобусом, неожиданно сделал маневр, что привело к столкновению.