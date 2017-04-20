ЦРУ ищет в своих рядах информатора WikiLeaks

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) развернуло при помощи Федерального бюро расследований (ФБР) охоту на предполагаемого информатора WikiLeaks в своих рядах, сообщает телекомпания CBS.

Как уточнила CBS, ЦРУ и ФБР ведут совместное расследование, чтобы установить, кто именно передал WikiLeaks данные об используемых американской разведкой изощренных методах кибершпионажа.

Ссылаясь на источники, знакомые с ходом разбирательства, телеканал отметил, что осведомителя ищут среди тех кадровых сотрудников ЦРУ и частных подрядчиков, которые имели физический доступ к данным, обнародованным WikiLeaks в начале марта.

Доступ к этим сведениям имели несколько сотен человек, и следователи проверяют каждого из них, подчеркнула CBS. Одной из основных функций ФБР является контрразведка.