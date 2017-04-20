Саудиты сообщили о продлении соглашения по снижению добычи

Производители нефти достигли предварительной договоренности насчет продления соглашения об ограничении добычи нефти. Об этом заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фатих в ходе форума в ОАЭ, сообщает РИА Новости. При этом чиновник подчеркнул, что пока не все заинтересованные страны присоединились к договоренностям, конкретные государства он не назвал.

Аль-Фатих добавил, что период, на который будет продлено соглашение, не важен, поскольку главная его цель заключается в достижении баланса на рынке. По словам представителя Саудовской Аравии, в первые три месяца выполнение договора шло хорошо, но намеченных нормативов в полной мере добиться не удалось.

Саудовский министр энергетики подчеркнул, что все страны Персидского залива разделяют обеспокоенность о судьбе отрасли через несколько лет, если наблюдаемое в последние два года сокращение инвестиций в нее продолжится.