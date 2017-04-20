Эрдоган: «Обама обманул Турцию»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что экс-президент США Барак Обама обманул Анкару и стал оказывать поддержку сирийской курдской Партии демократического союза (PYD) вопреки имевшимся договоренностям.

Эрдоган ответил на вопрос телеканала «Аль-Джазира» о том, готова ли администрация США изменить отношение к YPG и PYD и отказаться от их вооружения.

«В ходе личной встречи с Трампом мы обсудим этот вопрос, и я предоставлю документы. Между США и Турцией есть соглашение о борьбе с ПКК, оно действовало и в период президентства Обамы. Однако, к сожалению, он обманул Турцию в вопросе противодействия PYD и YPG. Надеюсь, позиция новой администрации США будет другой и она не повторит этих ошибок», — заявил Эрдоган.

По его словам, настало время покончить с террористической организацией ПКК и ее сирийскими ответвлениями PYD и YPG, эта позиция Турции была доведена до Трампа. Турецкий лидер выразил обеспокоенность контактами Вашингтона с PYD и YPG, отметив, что их использование в операции по освобождению сирийского города Ракка стало бы серьезной ошибкой.

«Нельзя использовать одну террористическую организацию для борьбы с другой. ИГ – террористическая группировка, но PYD и YPG также террористы, которые в числе прочих являются угрозой для национальной безопасности Турции», — отметил Эрдоган.