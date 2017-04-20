Главный советник и вице-президент голландского валютного фонда TCX Харольд Хиршоффер заявил об убытках в 40 миллионов долларов, которые в течение одного дня понесла их организация в связи с резким изменением курса валюты в Азербайджане. Об этом Хиршоффер рассказал в интервью журналистам в рамках финансового и инвестиционного форума, проходящего в Африке.

По словам Хиршоффера, TCX является фондом, предлагающим инновационные пути решения проблем, связанных с валютными инвестициями.

«В течение последних десяти лет мы страхуем миллионы инвесторов от катастрофических последствий, связанных с резким падением курса разных валют мира», — сказал он.

«К примеру, из-за того, что Центробанк Азербайджана больше не смог проводить свою валютную политику (имеется в виду отказ от регулирования курса маната — ред.) мы потеряли в течение одного дня 40 миллионов долларов. Но это спасло тысячи местных фирм и кредиторов от финансовых трудностей», — сказал Хиршоффер.