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В Азербайджане сохранится ветреная погода

 

В Баку и на Абшеронском полуострове в пятницу ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, сообщили Trend в четверг в Национальном департаменте гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Утром местами слабый туман, морось. Умеренный южный ветер днем усилится.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 8-12, днем 17-22 градуса тепла, в Баку ночью 8-10, днем 19-21 градус тепла.

Атмосферное давление снизится с 765 до 760 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью  70-80%, днем — 45-55%.

В субботу в Баку и на Абшеронском полуострове в течение дня ожидается сильный северо-западный и северный ветер.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, в восточных районах морось. Западный ветер днем местами усилится.

Ночью 7-12, днем 22-27 градусов тепла, в горах ночью 3-8, днем 10-15 градусов тепла.

Со второй половины 21 апреля по 25 апреля в отдельных местах ожидается усиление западного и северо-западного ветра.

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