Украина и Иран договорились о запуске поезда через Азербайджан

Украина и Иран договорились о запуске тестового поезда для транспортировки сельскохозяйственной продукции, сообщила в четверг пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины. Об этом заявил глава ведомства Владимир Омелян после встречи с иранской делегацией в среду в Киеве.

По его словам, маршрут в тестовом режиме может быть запущен уже летом. Он пройдет по территории Грузии и Азербайджана.

"Это очень перспективное направление сотрудничества для обеих стран. Украина должна разрабатывать новые международные транспортные коридоры, с тем чтобы стать надежным транзитным мостом между странами Европы, Азии и Востока", - сказал министр.

Министр призвал иранскую сторону рассмотреть возможность транспортировки иранской нефти в Украину, а также перспективы строительства на территории страны нефтеперерабатывающего завода.