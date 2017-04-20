Подписаться на уведомления
 

Новруз Мамедов — американскому политику: «Докажите, что у меня есть недвижимость в США»

 

Заместитель руководителя Администрации президента Азербайджана, заведующий отделом по внешним связям Новруз Мамедов потребовал извинений от американского политика Скотта Дворкина, заявившего о том, что Новруз Мамедов владеет недвижимостью в США.

Ранее на своей странице в Twitter Скотт Дворкин заявил, что Новруз Мамедов владеет недвижимостью в Нью-Йорке.

«Я ждал и размышлял некоторое время, думая, что совесть, наконец, подскажет вам, что вы распространяете ложь и клевету, и что следует хотя бы извиниться»,  говорится в обращении к Скотту Дворкину, американскому политику, одному из директоров «Демократической коалиции против Трампа», опубликованном на официальной странице Новруза Мамедова в Twitter.

«Но вижу, что распространение лжи  это ваша повседневная работа. Вот мое предложение по информации, которую вы предоставили. Если вы сможете доказать, что я являюсь владельцем двух кондоминиумов (форма владения недвижимостью  ред.) в США, то заявляю, что подарю один из них вам. В противном случае вы должны извиниться, если у вас есть честь и достоинство»,  говорится в обращении.

1905 просмотров


Старости
Главный кандидат в президенты Ирана имеет собственность в Азербайджане
Главный кандидат в президенты Ирана имеет собственность в Азербайджане
Наша погода
Сегодня 15° / 9°
21 Апр 17° / 12°
22 Апр 16° / 8°
23 Апр 17° / 11°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.826 AZN
1 RUB   =   0.0301 AZN

Новостная лента

Порошенко: "В Донбассе идет настоящая война"
27-летний пастух из Азербайджана стал интернет-знаменитостью видео
Курс маната остался без изменений
Новруз Мамедов — американскому политику: «Докажите, что у меня есть недвижимость в США»
Украина и Иран договорились о запуске поезда через Азербайджан
В Азербайджане сохранится ветреная погода
В Баку бывший заключенный плеснул в полицейских кислотой и совершил суицид
«Из-за Центробанка Азербайджана мы за один день потеряли 40 миллионов» Откровения голландского финансиста
В Баку вновь будет ограничено движение
Эрдоган: «Обама обманул Турцию»
«Азеришыг» продолжает готовиться к Исламиаде фото
Пропавшего в Уджаре экстрасенса нашли мертвым
Саудиты сообщили о продлении соглашения по снижению добычи
Кадыров о своих батальонах в Сирии
ЦРУ ищет в своих рядах информатора WikiLeaks
В Иране перевернулся автобус: погибли 11 человек
Вагит Алекперов заработал 5,6 миллиарда долларов
Горные реки Азербайджана выйдут из берегов
Фийон назвал Крым исторически русской территорией
В Албании не смогли избрать президента из-за отсутствия кандидатов
Kapital Bank предлагает страховку автомобилей на кредитной основе
Business Insider определило самый эффективный спецназ в мире
Муж с женой подрались на взлетно-посадочной полосе видео
Оскорбивший Путина журналист Fox News уволен
Найдена самая благоприятная для жизни экзопланета
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться