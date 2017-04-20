Благодаря интернету обычные люди могут стать в одночасье знаменитостью. Так случилось и с Парвином Сафаровым, 27-летним пастухом из Азербайджана. Парень любит петь на природе национальную музыку, свои уникальные вокальные способности он нигде не развивал.

Эксперты поражены вокальным исполнением обычного пастуха из Азербайджана. Его способностям могут позавидовать многие звезды шоу-бизнеса, которые поют под фонограмму.

Парвин Сафаров рассказал, что нигде не обучался пению, он обладает чутким слухом, поэтому может исполнить композицию, услышав ее всего один раз.

Тяга к музыке у пастуха появилась еще в школе, однако заботы по хозяйству лишили его возможности развивать свой талант. Теперь голос молодого человека можно услышать лишь на природе, где он выпасает своих овец. Сафаров всю жизнь прожил в селе, но не теряет надежды выехать оттуда и научиться пению у профессионалов.