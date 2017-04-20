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Порошенко: "В Донбассе идет настоящая война"

 

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не считает конфликт в Донбассе "замороженным"; по его мнению, в регионе идет "настоящая горячая война", передает РИА Новости.

Отсутствие серьезного прогресса в реализации минских договоренностей по урегулированию конфликта в Донбассе стало причиной того, что некоторые эксперты стали называть его "замороженным". При этом ранее опасения по поводу возможного замораживания конфликта в случае отказа от минских договоренностей высказали представитель Киева в трехсторонней контактной группе Леонид Кучмы и глава МИД Украины Павле Климкин.

"Некоторые пытаются называть это (ситуацию на Донбассе — ред.) "замороженным конфликтом"… Разве это замороженный конфликт? Это — настоящая горячая война", — цитирует пресс-служба Порошенко его слова из интервью британскому телеканалу Sky News.

Порошенко напомнил, что с начала года Украина потеряла в Донбассе 69 военных и еще более 420 получили ранения.

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