Сирийская армия отбила атаки ИГ

Правительственные войска САР отбили несколько атак боевиков террористической группировки «Исламское государство» в районе города Карьятейн на востоке провинции Хомс, сообщил РИА Новости источник в ополчении Хомса.

«Боевики ИГ напали на несколько позиций армии рядом с Карьятейн. Атака шла со стороны Фатхет-Джабаль. Военным удалось отбить атаки, после чего террористы бежали в горные ущелья», — рассказал собеседник агентства.

По словам источника, около семи дней назад террористы заметно активизировались в районе Карьятейн и предпринимали ряд безуспешных попыток штурма позиций правительственных сил.