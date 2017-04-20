США вооружат курдов на 300 миллионов долларов

Белый дом потратит 300 миллионов долларов, чтобы вооружить курдских повстанцев для борьбы с боевиками в Ираке.
Помимо винтовок и снаряжения Госдеп США передаст курдским повстанцам целый парк военной техники.
Трехсотмиллионная поставка будет включать в себя 4400 винтовок M16A4, 46 пулеметов М-20 калибра 50BMG, 186 пулеметов М240, 113 броневиков HMMWV и 36 восстановленных гаубиц M119A2 калибра 105 мм.
Как отмечают эксперты, такого количества вооружения хватит на две мотострелковые бригады и артиллерийский дивизион для поддержки наземных сил.