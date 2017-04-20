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США направили в Афганистан 300 морпехов

 

Командование Вооруженных сил США направило в провинцию Гильменд около 300 морских пехотинцев для подготовки бойцов ВС Афганистана. Об этом сообщил официальный представитель афганского Министерства обороны Довлат Вазири.

Морпехи прибудут в Гильменд в конце текущего месяца.

"В провинции Гильменд американские военнослужащие будут заниматься тренировкой снайперов подразделений Афганской национальной армии. Также они будут обучать афганских военных навыкам ведения огня с закрытых позиций и другим тактическим способам ведения боевых действий", - привел его слова афганский телеканал Ariana.

Морпехи проходили подготовку на базе морской пехоты Кэмп-Лежен (штат Северная Каролина).

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