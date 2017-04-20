США направили в Афганистан 300 морпехов

Командование Вооруженных сил США направило в провинцию Гильменд около 300 морских пехотинцев для подготовки бойцов ВС Афганистана. Об этом сообщил официальный представитель афганского Министерства обороны Довлат Вазири.
Морпехи прибудут в Гильменд в конце текущего месяца.
"В провинции Гильменд американские военнослужащие будут заниматься тренировкой снайперов подразделений Афганской национальной армии. Также они будут обучать афганских военных навыкам ведения огня с закрытых позиций и другим тактическим способам ведения боевых действий", - привел его слова афганский телеканал Ariana.
Морпехи проходили подготовку на базе морской пехоты Кэмп-Лежен (штат Северная Каролина).