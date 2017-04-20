Подписаться на уведомления
 

Боевые стрельбы азербайджанской армии фото

 

В ходе широкомасштабных учений, которые проводятся согласно утвержденному президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым плану, проведен этап боевой стрельбы.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, в соответствии с планом, на данном этапе артиллерия, средства противовоздушной обороны, авиация, подразделения специальных войск, а также другие соединения выполнили учебно-боевые задачи с применением оружия и военной техники.

В сложных рельефных условиях и с учетом предположительного действия условного противника было осуществлено эффективное применение войск и систем управления во взаимодействии с соблюдением принципов современного общевойскового боя.

В различных полигонах и учебных участках, оснащенных современным оборудованием, были выполнены боевые стрельбы и маневры подразделениями и огнем.

 

1185 просмотров


Старости
Главный кандидат в президенты Ирана имеет собственность в Азербайджане
Главный кандидат в президенты Ирана имеет собственность в Азербайджане
Наша погода
Сегодня 15° / 9°
21 Апр 17° / 12°
22 Апр 16° / 8°
23 Апр 17° / 11°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.826 AZN
1 RUB   =   0.0301 AZN

Новостная лента

В Азербайджане ужесточается наказание за халатность
В Британии полиции разрешили стрелять в водителей-террористов
Советником Атамбаева во второй раз стал его бывший водитель
Боевые стрельбы азербайджанской армии фото
Путин о своем преемнике
Два нерабочих дня в мае
США направили в Афганистан 300 морпехов
В США построили церковь конопли
США вооружат курдов на 300 миллионов долларов
Установлен заказчик теракта в Петербурге
Сирийская армия отбила атаки ИГ
Порошенко: «В Донбассе идет настоящая война»
27-летний пастух из Азербайджана стал интернет-знаменитостью видео
Курс маната остался без изменений
Новруз Мамедов — американскому политику: «Докажите, что у меня есть недвижимость в США»
Украина и Иран договорились о запуске поезда через Азербайджан
В Азербайджане сохранится ветреная погода
В Баку бывший заключенный плеснул в полицейских кислотой и совершил суицид
«Из-за Центробанка Азербайджана мы за один день потеряли 40 миллионов» Откровения голландского финансиста
В Баку вновь будет ограничено движение
Эрдоган: «Обама обманул Турцию»
«Азеришыг» продолжает готовиться к Исламиаде фото
Пропавшего в Уджаре экстрасенса нашли мертвым
Саудиты сообщили о продлении соглашения по снижению добычи
Кадыров о своих батальонах в Сирии
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться