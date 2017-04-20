В ходе широкомасштабных учений, которые проводятся согласно утвержденному президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым плану, проведен этап боевой стрельбы.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, в соответствии с планом, на данном этапе артиллерия, средства противовоздушной обороны, авиация, подразделения специальных войск, а также другие соединения выполнили учебно-боевые задачи с применением оружия и военной техники.

В сложных рельефных условиях и с учетом предположительного действия условного противника было осуществлено эффективное применение войск и систем управления во взаимодействии с соблюдением принципов современного общевойскового боя.

В различных полигонах и учебных участках, оснащенных современным оборудованием, были выполнены боевые стрельбы и маневры подразделениями и огнем.