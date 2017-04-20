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Советником Атамбаева во второй раз стал его бывший водитель

 

Икрамжан Илмиянов, бывший замруководителя аппарата президента Киргизии, назначен советником главы государства на общественных началах, сообщает Интерфакс.

В пресс-службе президента агентству уточнили, что соответствующее распоряжение было подписано киргизским лидером Алмазбеком Атамбаевым 20 апреля.

Илмиянову 41 год, в 2000-х, как писало агентство 24.kg, он работал водителем на предприятиях «Кыргызавтомаш» и «Электротехник», возил в том числе Атамбаева. Когда в 2010 году политик стал премьер-министром, то назначил Илмиянова своим помощником. С избранием Атамбаева на пост президента в 2011-м бывший шофер перешел в аппарат главы государства, где проработал четыре года.

В ноябре 2015-го Илмиянов первый раз стал советником Атамбаева. Спустя почти год он покинул эту должность в связи с переходом на другую работу. Илмиянов значился в списке кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша (Верховного совета), но отказался от дальнейшей борьбы за кресло в парламенте, в итоге возглавив Федерацию кок-бору Киргизии.

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