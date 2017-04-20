В Британии полиции разрешили стрелять в водителей-террористов

Британская полиция теперь сможет стрелять на поражение в водителей, решивших использовать автомобиль для наезда на мирных граждан. Об этом заявил один из ведущих экспертов государственной полиции по вооруженному полицейскому патрулированию, передает Русская служба BBC.

До этого британским полицейским было сказано не стрелять по водителям движущихся транспортных средств из-за того, что это могло создать дополнительные трудности, сказал главный советник Саймон Честерман.

Однако после терактов в Лондоне, Ницце и Берлине, в ходе которых нападавшие использовали автомобиль для наезда на прохожих, было решено изменить это негласное правило.