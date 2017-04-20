В Азербайджане ужесточается наказание за халатность

Предлагается внести изменения в Уголовный кодекс Азербайджана, ужесточающие ответственность должностных лиц за халатность.

Согласно действующему законодательству, халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, если это повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам государства или общества, наказывается штрафом в размере от 500 до 1 000 манатов, либо привлечением к общественным работам на срок от 240 до 460 часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до шести месяцев.

За те же деяния, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия, предусмотрено наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Предлагаемые изменения предусматривают увеличения штрафа с 1 500 до 3 000 манатов, другие виды наказания, предусмотренные действующим законодательством, остаются без изменения.

За те же деяния, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц, предлагается установить наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.