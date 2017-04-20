Очередной миграционный скандал в ПНФА: оппозиционера кинули на крупную сумму

Член оппозиционной Партии Народного фронта Турал Гусейнов по прозвищу Азертюрк стал жертвой «миграционной мафии» в рядах оппозиции, о которой неоднократно писали СМИ. В беседе с газетой «Ени Мусават» молодой активист пожаловался на то, что у него обманным путем взяли крупную сумму денег. При этом деньги под предлогом организации переезда в Европу у оппозиционера взял сотрудник оппозиционного журналиста Ганимата Захида — Фикрет Гусейнли.

«Несколько месяцев назад я принял решение вместе со своей семьей переехать в Германию. Мне посоветовали обратиться к ведущему передачи Cəbhə xətti на телеканале Turan TV Фикрету Гусейнли, в настоящее время проживающему в Голландии. У меня не было причин не доверять этому человеку, так как он работал вместе с Ганиматом Захидом», — рассказывает Турал Гусейнов.

Фикрет Гусейнли согласился организовать переезд семьи Турала Гусейнова в Германию, потребовав за это 5 700 долларов.

«Он поручил перевести 2 000 евро на счет его брата Эльхана Гусейнова. Еще 1 135 евро я перевел на счет турфирмы, которую указал Фикрет. За эти деньги турфирма должна была подготовить документы, необходимые для получения визы. А первые 2 000 евро Фикрет просто присвоил себе», — рассказывает Турал Гусейнов.

По его словам, все собранные документы, вместе с теми, которые ему предоставил Фикрет, он передал в посольство Венгрии. Однако визу дали лишь Туралу Гусейнову и его супруге, а детям не дали. Он незамедлительно позвонил Фикрету и потребовал, чтобы тот довел дело до конца либо вернул деньги.

Туралу Гусейнову удалось вернуть около тысячи евро, переданных им туристической фирме, остальные же деньги Фикрет возвращать не собирался.

«Я хотел рассказать об этом мошенничестве в СМИ, но меня остановило то, что власти могли использовать этот случай против моей партии. Я не хотел подставлять ни ПНФА, ни ее лидера Али Керимли. Поэтому связался с Ганиматом Захидом, но Фикрет уже успел поговорить с ним и представить произошедшее в другом свете. Я также говорил с Эльданизом Гулиевым и Али Керимли. Али Керимли позвонил Ганимату Захиду и попросил разобраться в случившемся», — рассказывает активист.

Спустя несколько часов после разговора с Али Керимли Туралу Гусейнову позвонил Фикрет и угрожающим тоном заявил, что он может забыть о деньгах и пусть жалуется кому угодно. Фикрет также угрожал активисту тем, что настроит против него всех оппозиционеров в стране.

«У меня сохранена вся переписка с Фикретом, и я могу доказать свою правоту. Единственная причина, почему я решил рассказать об этом в СМИ, — это то, что такие люди, как Фикрет, не должны очернять нашу партию и совершать мошенничество, прикрываясь ПНФА», — сказал Турал Гусейнов.