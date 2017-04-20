Платона арестовали за вывод 20 миллиардов из России

Обвиняемого в выводе из России в офшоры 20 миллиардов долларов молдавского бизнесмена Вячеслава Платона приговорили к 18 годам тюремного заключения. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщает Интерфакс.

Вердикт вынесен в Буюканском районном суде Кишинева. Отмечается, что из-за неподобающего поведения и оскорбления судей обвиняемый отсутствовал на предыдущих заседаниях. В четверг он прибыл на оглашение приговора, однако ему не дали выступить с последним словом.

Прокуратура требовала для подсудимого 23 года лишения свободы.

Платон был задержан в Киеве в июле 2016 года. Он обвинялся в выводе в офшоры из России через банки Молдавии более 20 миллиардов долларов. Кроме того, ему инкриминировали хищение более 20 миллионов долларов из молдавского Banca de Economii, который обанкротился в октябре 2015 года.