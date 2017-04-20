Власти Венесуэлы захватили завод General Motors

Корпорация General Motors (GM) заявила о незаконном захвате властями Венесуэлы своего завода в городе Валенсия, пишет Reuters.

"Вчера завод GMV (General Motors Venezolana) был неожиданно занят представителями органов государственной власти, что воспрепятствовало нормальному функционированию завода. Кроме того, другие активы компании, такие как автомобили, были незаконно вывезены с ее объектов", — цитирует агентство заявление компании.

GM отметила, что захват приведет к непоправимому ущербу для компании, ее 2,678 тысячи рабочих, 79 дилеров, а также поставщиков. GM пообещала обратиться в суд для защиты своих прав.

Министерство информации Венесуэлы не ответило на запрос комментария от агентства.