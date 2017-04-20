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Усомнившегося в результатах референдума редактора задержали в Турции

 

Полиция Стамбула задержала редактора сайта sindeka.org Али Эргина Демирхана, обвинив его в том, что сайт назвал итоги референдума незаконными, сообщает газета Birgun в четверг.

Конституционный референдум в Турции о переходе с парламентской системы правления на президентскую закончился победой его сторонников с незначительным перевесом. По предварительным результатам, они набрали 51,4% голосов.

Оппозиция потребовала отмены итогов референдума, в частности, сославшись на незаконность решения избиркома считать действительными бюллетени и конверты без печатей, однако Высший избирательный совет отклонил эту апелляцию. После этого оппозиция заявила, что может обратиться в Конституционный суд и в Европейский суд по правам человека.

Полиция, имея на руках ордер на задержание Демирхана, прибыла в офис интернет-ресурса рано утром и провела там обыск. Самому редактору было предъявлено обвинение в том, что сайт пытался доказать своим читателям, что итоги прошедшего референдума не являются законными.

Также Демирхан обвиняется в "организации акций посредством соцсетей, провокации вражды и розни среди населения и оскорблении чиновников, находящихся при исполнении служебных обязанностей".

Полиция изъяла цифровые носители, диски и мобильные телефоны, принадлежащие Демирхану. Затем он был отвезен в полицейское управление.

Сайт sindeka.org в настоящее время недоступен для турецких пользователей.

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