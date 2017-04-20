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Могила священника рассказала о страшной катастрофе в средневековой Европе

 

Ученые из Шеффилдского университета в ходе раскопок аббатства Торнтон обнаружили редкую находку – останки священника, умершего в 1317 году. Исследование его костей рассказало о массовом голоде, настигшем Европу в начале 14-го столетия, сообщает издание The Yorkshire Post, передает РИА Новости.

"Его кости свидетельствуют о наличии крепких мышц, то есть какой-то отрезок жизни священника сопровождался тяжелыми физическими нагрузками. На эмали зубов отмечены признаки гипоплазии, что свидетельствует о недоедании или тяжелых болезнях в детские годы", — рассказал изданию один из археологов.

Анализ останков показал, что священник умер примерно в 35 лет от нехватки питательных веществ. Ученые отмечают, что в 1315-1317 годы, согласно хроникам, в Европе был массовый голод. Тем самым ученые нашли археологическое подтверждение словам хрониста о "сильном весеннем дожде, который значительно сократил доступность зерна для людей и сена для скота".

"Эти голодные времена привели к гибели миллионов людей по всей Европе, хотя Черная смерть (эпидемия чумы — ред.) в 1346-1353 годах, которая тоже оставила свой след в аббатстве Торнтон, была куда более опустошительной", — говорят ученые.

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