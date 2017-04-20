Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу бывшего депутата Дуньямина Халилова и других, обвиняемых в невозвращении кредита, взятого в Международном банке Азербайджана, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

Заседание началось с выступлений свидетелей.

Бывший заведующий филиалом Международного банка Фаиг Балададашев в своих показаниях сказал, что председатель кредитного комитета Акиф Алиев поручил выдать Д.Халилову кредит на 1 миллион 500 тысяч манатов.

Эмиль Мустафаев сказал, что занимал должность заместителя председателя правления МБА. По его словам, в 2011-2015 годах он был председателем кредитного комитета банка, кредиты на имя Дуньямина Халилова оформляли по поручению Джахангира Гаджиева: «Дуньямин Халилов утверждал, что направит эти кредиты на проекты за рубежом. Халилов часто приходил в банк, но я с ним не встречался».

Обвиняемый Д.Халилов возразил, что неоднократно встречался с Э.Мустафаевым: «Вы неискренни. Мы с вами встречались, почему вы это отрицаете?»

Советник председателя правления Международного банка Акиф Алиев в своих показаниях сказал, что все задачи ему ставил Джахангир Гаджиев.

«После этого я от имени председателя давал указания по филиалам, что необходимо оказывать финансовую поддержку проектам Д.Халилова. Я работал генеральным директором банка с 2011 по 2015 год, в то же время состоял членом кредитной комиссии. Я давно знаю Д.Халилова, у него также были близкие отношения с Джахангиром Гаджиевым. Дж.Гаджиев сам представил нам Д.Халилова и дал указания о выделении ему кредитной линии. После этого кредиты, выдаваемые Д.Халилову, даже не обсуждались. Д.Халилов, заручившись согласием Дж.Гаджиева, взял кредит на 6 миллионов манатов на имена 30 человек, направленных им в банк. Помимо этого, в 2008 году я исполнил поручение Дж.Гаджиева о выделении кредита Д.Халилову на 1 миллион 800 тысяч долларов США», — сказал свидетель.

Были зачитаны данные во время предварительного следствия показания другого свидетеля — Эльшана Мамедзаде. Он отметил, что работал директором по безналичным расчетам банка. Согласно показаниям, он подписал решение комитета о выдаче компаниям, которыми руководил Халилов, кредитов в размере 28 миллионов долларов США.

Затем на процессе выступил гособвинитель. По его словам, на имущество обвиняемых лиц наложен арест, однако оценка их стоимости не проводилась. Он поднял ходатайство о проведении экспертизы товароведения и оценке имущества обвиняемых лиц.

Коллегия суда удовлетворила ходатайство. В связи с экспертизой суд принял решение на время остановить производство по уголовному делу.

Процесс отложен на неопределенное время.