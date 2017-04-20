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Суд над олигархом Халиловым отложен на неопределенный срок Haqqin.az из зала суда

Автор: Отдел информации 

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу бывшего депутата Дуньямина Халилова и других, обвиняемых в невозвращении кредита, взятого в Международном банке Азербайджана, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

Заседание началось с выступлений свидетелей.

Бывший заведующий филиалом Международного банка Фаиг Балададашев в своих показаниях сказал, что председатель кредитного комитета Акиф Алиев поручил выдать Д.Халилову кредит на 1 миллион 500 тысяч манатов.

Эмиль Мустафаев сказал, что занимал должность заместителя председателя правления МБА. По его словам, в 2011-2015 годах он был председателем кредитного комитета банка, кредиты на имя Дуньямина Халилова оформляли по поручению Джахангира Гаджиева: «Дуньямин Халилов утверждал, что направит эти кредиты на проекты за рубежом. Халилов часто приходил в банк, но я с ним не встречался».

Обвиняемый Д.Халилов возразил, что неоднократно встречался с Э.Мустафаевым: «Вы неискренни. Мы с вами встречались, почему вы это отрицаете?»

Советник председателя правления Международного банка Акиф Алиев в своих показаниях сказал, что все задачи ему ставил Джахангир Гаджиев.

«После этого я от имени председателя давал указания по филиалам, что необходимо оказывать финансовую поддержку проектам Д.Халилова. Я работал генеральным директором банка с 2011 по 2015 год, в то же время состоял членом кредитной комиссии. Я давно знаю Д.Халилова, у него также были близкие отношения с Джахангиром Гаджиевым. Дж.Гаджиев сам представил нам Д.Халилова и дал указания о выделении ему кредитной линии. После этого кредиты, выдаваемые Д.Халилову, даже не обсуждались. Д.Халилов, заручившись согласием Дж.Гаджиева, взял кредит на 6 миллионов манатов на имена 30 человек, направленных им в банк. Помимо этого, в 2008 году я исполнил поручение Дж.Гаджиева о выделении кредита Д.Халилову на 1 миллион 800 тысяч долларов США»,  сказал свидетель.

Были зачитаны данные во время предварительного следствия показания другого свидетеля  Эльшана Мамедзаде. Он отметил, что работал директором по безналичным расчетам банка. Согласно показаниям, он подписал решение комитета о выдаче компаниям, которыми руководил Халилов, кредитов в размере 28 миллионов долларов США.

Затем на процессе выступил гособвинитель. По его словам, на имущество обвиняемых лиц наложен арест, однако оценка их стоимости не проводилась. Он поднял ходатайство о проведении экспертизы товароведения и оценке имущества обвиняемых лиц.

Коллегия суда удовлетворила ходатайство. В связи с экспертизой суд принял решение на время остановить производство по уголовному делу.

Процесс отложен на неопределенное время.

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