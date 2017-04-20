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Автобусная авария в Шеки: 17 пострадавших

 

Сегодня около 13:30 на 30-м километре магистрали Евлах-Загатала-Грузия на территории села Джафарабад автобус, следовавший из Шеки в Мингячевир, попал в аварию, сообщает АПА.

Водитель 30-летний Рафиг Муршудов потерял управление микроавтобусом Mercedes (10 VR 843), после чего машина перевернулась. В результате ДТП пострадали 17 человек, двое из них – дети.

По предварительным данным, причиной аварии являются технические неполадки.

Пострадавшие доставлены в Шекинскую ЦРБ, двое находятся в реанимационном отделении.

Ведется расследование.

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