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Генерал КСИР назначен послом Ирана в Ираке

 

Генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ираи Маседи назначен новым послом Ирана в Ираке.

Ираи Маседи, старший советник генерал-майора Кассема Солеймани, командующего силами подразделения КСИР – «Кудс», вручил верительные грамоты министру иностранных дел Ирака Ибрагиму аль-Джафари, сообщает информагентство IRNA.

Силы «Кудс» КСИР несут ответственность за операции за пределами Ирана, включая Ирак и Сирию.

Генерал Маседи, заменивший Хассана Данаяфара на посту посла, был одним из командиров гвардии во время ирано-иракской войны (1980-1988 годы).

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