Генерал КСИР назначен послом Ирана в Ираке

Генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ираи Маседи назначен новым послом Ирана в Ираке.
Ираи Маседи, старший советник генерал-майора Кассема Солеймани, командующего силами подразделения КСИР – «Кудс», вручил верительные грамоты министру иностранных дел Ирака Ибрагиму аль-Джафари, сообщает информагентство IRNA.
Силы «Кудс» КСИР несут ответственность за операции за пределами Ирана, включая Ирак и Сирию.
Генерал Маседи, заменивший Хассана Данаяфара на посту посла, был одним из командиров гвардии во время ирано-иракской войны (1980-1988 годы).