На трассе Уджар — Зардаб на территории села Газиан столкнулись автомобили Mercedes и ВАЗ 21011, сообщает ARB TV.
В результате столкновения водитель ВАЗ 21011 33-летний житель Зардаба Адыширин Садыхов скончался на месте. Погибший является сыном бывшего главы Управления мелиорации и орошения Зардабского района.
В ДТП также получили травмы различной степени тяжести 60-летний Низами Манафов и 51-летний Джаваншир Муршудов. Они доставлены в Центральную районную больницу.
По факту ДТП ведется расследование.