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Сын бывшего чиновника погиб в ДТП фото; видео

 

На трассе Уджар  Зардаб на территории села Газиан столкнулись автомобили Mercedes и ВАЗ 21011, сообщает ARB TV.

В результате столкновения водитель ВАЗ 21011 33-летний житель Зардаба Адыширин Садыхов скончался на месте. Погибший является сыном бывшего главы Управления мелиорации и орошения Зардабского района.

В ДТП также получили травмы различной степени тяжести 60-летний Низами Манафов и 51-летний Джаваншир Муршудов. Они доставлены в Центральную районную больницу.

По факту ДТП ведется расследование.

 

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