Матвиенко назвала сенатора Маккейна контуженым человеком

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко на заседании Научно-экспертного совета сказала, что Москва заинтересована в диалоге с американской стороной, но в США к РФ относятся как к «токсичной стране», передает Life.

«Мы очень заинтересованы в контактах с Конгрессом США, мы очень много делали попыток разного рода и разных форматов. Сейчас Россия — «токсичная», наш посол — «токсичный», — прокомментировала Матвиенко.

Председатель Совфеда России призвала не ждать ничего хорошего, «если Маккейн и иже с ним контуженые люди будут определять внешнюю политику такой великой страны и в целом, и в отношении России». Она также выразила надежду, что «времена изменятся».