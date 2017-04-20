Президент Ильхам Алиев выделил деньги на капремонт дорог в Сумгаите

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению работ по капремонту автомобильных дорог в Сумгаите, сообщает официальный сайт государства.
Согласно распоряжению, с целью продолжения работ по капитальному ремонту автомобильных дорог в Сумгаите из предусмотренного в госбюджете на 2017 год Резервного фонда президента Азербайджана Исполнительной власти города Сумгаит будет выделено четыре миллиона манатов.
Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.