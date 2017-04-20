Итальянский суд принял решение возобновить работы по азербайджанской трубе

Итальянский суд принял решение возобновить работы по Трансадриатическому газопроводу (TAP) в стране, сказал юрист Мариано Альтерио, сообщает Reuters.

«Этим вердиктом итальянский суд аннулировал решение, принятое ранее окружным судом итальянского Лацио, о приостановлении пересадки оливковых деревьев в рамках строительства TAP в Италии», - сказал юрист.

Представитель консорциума TAP в Италии также подтвердил эту информацию.

ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе: он будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии.

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубических метров в год с возможностью ее удвоения.

Строительство TANAP, также входящего в состав "Южного газового коридора", сегодня продолжается в Турции.

Ожидается, что строительство TANAP будет завершено в 2018 году, TAP - в 2020 году, с тем чтобы в этот же год первые партии азербайджанского газа попали в Европу.