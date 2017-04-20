«Офицеры России» ограбили азербайджанца в Москве

В связи с подозрением в совершении кражи в Москве задержали инспектора общественной организации «Офицеры России», а также двух его преемников, сообщает агентство городских новостей «Москва», передает haqqin.az.

Агентство информирует, что по подозрению в грабеже в полицию обратился 30-летний гражданин Азербайджана. По словам потерпевшего, кража произошла на улице Бирюлевская. Мужчину окружили два молодых человека и женщина. Они угрожали потерпевшему ножом.

Вследствие угрозы жизни потерпевший отдал мошенникам телефон, после чего преступники скрылись с места преступления на юге Москвы.

После обращения в полицию Москвы грабителей задержали в доме, расположенном на той же улице.