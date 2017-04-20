Президентские выборы во Франции, первый тур которых состоится 23 апреля, французские обозреватели окрестили "сумасшедшими". Впервые за много лет в этой стране на выход во второй тур 7 мая претендуют не два, а сразу четыре кандидата, что дало повод назвать их "бандой четырех".

В "четверку" вошли лидер ультраправого "Национального фронта" Марин Ле Пен, представитель правой партии "Республиканцы" Франсуа Фийон, независимый кандидат Эммануэль Макрон, а также - это стало сенсацией последних недель гонки - кандидат крайне левых Жан-Люк Меланшон.

Голоса несистемных игроков

Еще в середине прошлого года ведущим кандидатом был представитель традиционных правых Ф. Фийон. Но его кампанию в январе 2017-го обрушила статья, опубликованная в сатирическом еженедельнике "Canard enchaine". В ней рассказывалось о том, как Фийон нанял свою супругу Пенелопу помощницей, а потом передал ее как эстафетную палочку другому депутату парламента, пришедшему ему на смену. В результате за 8 лет Пенелопа заработала около 900 тысяч евро, не выполняя практически никакой работы. Французская прокуратура открыла дело против Фийона, обвинив его в "хищении государственных средств".

Во Франции назвали эту историю "Пенелопагейтом" (по ассоциации с не слишком похожим "Уотергейтом" в Америке). Вскоре, как часто это бывает с политиками, попавшими в опалу, журналисты нарыли против кандидата в президенты и новый компромат. Выяснилось, что он подарил близкому своему другу-адвокату костюм за 13 тысяч евро, о котором не заявил в службу по этике Национального собрания.

Для России и некоторых других стран такие суммы вызвали бы просто смех - здесь привыкли дарить подарки на десятки миллионов долларов или евро. Но во Франции в последние годы набирала силу новая тенденция. Как объясняет в беседе с haqqin.az работающий в Страсбурге консультант Совета Европы Владимир Чернега, "Ф. Фийон, принадлежащий к «элитной касте», явно не учел эволюцию французского общества в последние два-три десятилетия. Сокращение разрыва между богатыми и бедными (с 16 до 7 раз), принадлежность более 60% французов к среднему классу со сходными стандартами жизни, тот факт, что эти люди могут на легальные доходы обеспечить себе приличное жилье, качественные услуги здравоохранения, возможность дать хорошее образование своим детям, нормально отдыхать, одеваться, питаться и т.д., привели к тому, что коррупция среди большинства населения практически исчезла. Одновременно возросло антикоррупционное давление общества на элиты, не желавшие отказываться от своих привычек и привилегий".

Столь длинную цитату позволяю себе не только для того, чтобы объяснить провал Фийона, но из зависти. Нам на постсоветском пространстве до подобной констатации сближения богатых и бедных и, соответственно, появления массовой аллергии на коррупцию далеко как до Луны. Увы. Но продолжим тему.

В результате расследования "Пенелопагейт" рейтинг Фийона, которому прежде был практически гарантирован выход во второй тур, покатился вниз, но не упал полностью. С 35-37 процентов он дошел до 18-20 процентов…

Тем не менее, общая конъюнктура не благоприятствует традиционалистам, зато благоволит политическим маргиналам. В конце марта этого года на сцену ворвался как ураган кандидат от ультралевых - Ж.А Меланшон. В апреле акции Меланшона резко пошли вверх и теперь у него - те же 20 процентов, как и у других фаворитов гонки. Рецепты же этого левака исключительно радикальны. Он предлагает заменить в стране президентскую форму правления парламентской, ввести налог в размере 100 процентов на доходы граждан, превышающие 400 тысяч евро в год, созвать Общеевропейскую конференцию с участием России для уточнения границ государств континента.

Вам, читатель это ничего не напоминает? Лично мне здорово напоминает неожиданное возвышение социалиста Берни Сандерса на недавних выборах в США. В какой то момент казалось, что он перехватит инициативу у Хиллари Клинтон, и на финише сойдутся два радикала-популиста от правых и левых - Дональд Трамп и он.

В более консервативной и менее приверженной идеям марксизма-ленинизма Америке такой номер не прошел, хотя тревога висела в воздухе. То же и во Франции. Здесь так боятся, что во второй тур выйдут Меланшон и Марин Ле Пен, что в предвыборную борьбу даже вмешался президент Франсуа Олланд, призывающий сограждан голосовать за умеренных кандидатов.

Однако основа для резкого роста рейтингов политиков такого сорта, как Сандерс или Меланшон, одинакова. И американская, и французская нация расколоты, их граждане дезориентированы. И те, и другие боятся террористических актов, и те, и другие опасаются нашествия миллионов мигрантов и очень озабочены ростом преступности. И там, и там стали популярны националистические лозунги…

Марин Ле Пен - кандидат Кремля?

Американские СМИ называли Дональда Трампа "кандидатом Кремля". То, что надежды на него в Кремле не оправдались - особая тема. Во Франции совершенно очевидно, что наиболее комфортным для России кандидатом из "четверки" является Марин Ле Пен. При этом история ее дружбы с Москвой насчитывает уже несколько лет.

Месяцем ранее кандидата от "Национального фронта" принял в Кремле президент Владимир Путин. Президентская пресс-служба разместила фотографию Ле Пен с российским лидером, честь, которой не удосужился недавно побывавший в Москве госсекретарь США Рекс Тиллерсон. "Она мечтала об этой фотографии, - пишет в этой связи французская Le Figaro. - Марин Ле Пен получила зримое признание в Москве, которого она жаждала, начиная с первых своих поездок в Россию в 2011 году. Путин позаботился о том, чтобы заявить, что он не собирается "оказывать влияние" на французскую президентскую кампанию. Добавив, правда, что его гостья является представительницей "политического спектра, который быстро расширяется в Европе"…

По данным французской печати кандидат от "Национального фронта" также привержена "взглядам на мультиполярный мир", как и Путин.

Укрепление в последние годы связи Москвы с европейскими националистами и ультраправыми - общепризнанный факт. В свое время haqqin.az сообщал о проведенном в Санкт-Петербурге форуме мировых радикалов, часть которых выступала даже под коричневыми знаменами.

Последствия сближения с Москвой

При этом Марин Ле Пен не пугает то, что она не только ратует за дружбу с Россией и открыто признает Крым российским (что закрывает ей дорогу на Украину), но и не стесняется просить денег в Москве. В 2014 году "Национальный фронт" получил в российских банках 11 миллионов евро кредитов, хотя позднее эта история имела достаточно неприятный для Ле Пен оборот.

В частности, деньги были получены у Первого Чешско-российского банка, которого в прошлом году лишили лицензии и теперь российское Агентство страхования вкладов требует возврата этих денег. Сама Марин Ле Пен оправдывает свои действия тем, что французские банки не желают давать ей кредиты, но при этом опровергает информацию о том, что она брала деньги у российского правительства. Однако французские СМИ подозревают, что без одобрения Кремля не обошлось. Как сообщает издание Mediapart, в июне 2016 года Ле Пен вновь попыталась получить, на этот раз - 3 миллиона долларов у российского банка "Стратегия" на расходы по ведению президентской кампании. "Национальный фронт" эти данные опровергает.

В последние дни Марин Ле Пен ждала еще одна неприятность. Французские следователи потребовали от Европарламента лишить иммунитета лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. До этого прокуратура Парижа открыла расследование в отношении Ле Пен, так как ее сотрудники подозреваются в фиктивном устройстве в качестве помощников политика в Европарламенте.

Но тем нее менее, лидер "Национального фронта" продолжает оставаться фаворитом гонки, имея 20-22 процента, как и ее вероятный соперник по второму туру центрист Эммануэль Макрон. Считается, что популярность Ле Пен приносит в первую очередь ее жесткая антииммигрантская платформа, которую поддержали миллионы французов, до смерти напуганные массовым приходом в Европу беженцев с Ближнего востока и Северной Африки и террористическими актами у себя дома.

Но у Ле Пен есть и другие козыри. Она, например, активно апеллирует к французскому женскому электорату и предстает не только как "разрушительница устоев", как ее воспринимают в мире, но и как образцовая женщина и мать. И, конечно, ее опорой является низкооплачиваемый рабочий класс, интересы которого, как свидетельствует победа в США Дональда Трампа, кандидатам в президенты нельзя игнорировать. "Национальный фронт" выступает за возвращение сборочных производств на родину, за распределительные реформы, прогрессивный налог, за большие социальные блага. Тем самым он отбирает лозунги социалистов, которых французы, требующие обновления, относят к "прогнившему истеблишменту".

Очевидное - невероятное

Есть ли у Марин Ле Пен шансы победить? Еще недавно казалось, что это в принципе невозможно. Абсолютно все опросы социологов показывали, что если даже она пройдет в первом туре, во втором ее неизбежно ждет поражение от 39-летнего центриста Эммануэля Макрона.

Однако и победа Трампа, и английский "брексит" показывают, что опросам в последнее время не стоит так уж сильно доверять. Как говорит Бернан Сананэ, президент крупной социологической фирмы Elabe, "победа "Национального фронта" невероятна, но не исключена". Он полагает, что этот выбор будет не политическим, а превратится в социальный протест - за или против глобализации, за или против самой системы.

И если это произойдет, мир убедится в исключительной способности Кремля ставить на победителя. Но что еще более важно - французские выборы покажут, являются ли уже объявленные "тектоническими" сдвиги в сторону национализма и популизма локальными и изолированными или они уже приобрели широкий международный характер.