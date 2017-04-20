Асад опроверг переброску самолетов к российской базе

Представители военно-воздушных сил Сирии опровергли появившуюся в СМИ информацию о перемещении своих самолетов ближе к российской базе Хмеймим. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщает новостной портал Al Masdar.

Источник заявил, что некоторые самолеты действительно были перемещены, но речь идет либо о плановой ротации, либо об усилении группировки, участвующей в операциях в провинции Хама. Утверждения о том, что перемещается большая часть воздушных сил, по словам неназванного представителя ВВС, не соответствует действительности.

Ранее СМИ сообщили о переброске боевой авиации Сирии с целью защиты от возможных новых американских ударов. Речь шла либо о большинстве самолетов, либо обо всех.