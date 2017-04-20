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Деньги на теракт в Петербурге пришли из Турции

 

Деньги для подготовки теракта в петербургском метро предполагаемый соучастник преступления Акрам Азимов получил от активного участника международной террористической организации на территории Турции. Об этом сообщает РИА Новости из Басманного суда.

Как сообщила судья Елена Ленская, следствие установило, что Азимов передал полученные от террористов средства смертнику Акбаржону Джалилову, с которым он контактировал.

Также подследственный занимался фальсификацией документов для своих сообщников, чтобы у них не возникало проблем при передвижении по территории России.

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Деньги на теракт в Петербурге пришли из Турции
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