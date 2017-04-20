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Австрийская группировка готовила похищения чиновников

 

Австрийская полиция задержала 26 человек, не имеющих гражданства, по обвинению в подготовке похищения ряда чиновников, судей и сотрудников банков для проведения над ними самосуда, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал ORF.

Как сообщает в четверг телеканал, задержаниям предшествовали многочисленные обыски по всей стране.

По данным СМИ, все задержанные являются членами организации "Австрийская конфедерация", за которыми правоохранительные органы уже некоторые время вели наблюдение. По словам представителя прокуратуры Граца Кристиана Крошля, обвинение вменяет задержанным планирование захвата и проведения самосуда над главами городов, судьями и банкирами. По его словам, от злоумышленников поступали многочисленные угрозы их жизни и здоровью.

Так, в 2014 году уже имела место попытка захвата в заложники управляющего делами из города Кремс, за которую члены этой организации недавно были осуждены.

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