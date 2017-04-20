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Беженцы обошлись Германии в 30 миллиардов

 

Германия потратила 30 миллиардов евро на поддержку беженцев в 2016 году, в этом году цифра будет ниже, рассказал министр финансов Германии Вольфганг Шойбле, передает РИА Новости.

"Тридцать миллиардов евро в прошлом году, в этом году эта цифра будет ниже", - сказал он.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки. По данным агентства ЕС Frontex, только в 2015 году в Евросоюз прибыли 1,8 миллиона мигрантов.

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