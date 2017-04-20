Подписаться на уведомления
 

Асад: "Я не применял химоружие в Шайрате"

 

Никакой химической атаки в сирийской провинции Идлиб не было: это провокация, которая нужна была для того, чтобы оправдать удар по авиабазе Шайрат, и хотя сирийская армия наносила удар по объектам боевиков в Хан-Шейхуне, но без химоружия, и не в то время, о котором говорят на Западе, сообщил президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости.

По его словам, правительство Сирии не располагает данными о том, что на объектах боевиков в Хан-Шейхуне были химические вещества.

"Этот район находится под контролем "Джебхат ан-Нусры", которая по сути – "Аль-Каида". Единственная информация, которая есть у мира, исходит от опубликованного этой организацией – Нусрой – видео на Youtube, в целом в интернете, и в различных СМИ – в основном, западных, поэтому мы не можем основываться в своей оценке на этих сообщениях. Во-первых, мы не знаем, было ли атакованное нами в 11.30 утра в тот день место складом химического оружия или хранилищем, или чем-то подобным. А в их рассказе утверждается, что нападение произошло в 6, 6.30 утра. Мы в это время не предпринимали никаких атак. Поэтому у вас есть два возможных варианта: первый – что была атака около полудня или в 11.30. Второй вариант, в который мы верим – что это ложная провокация, что никакой атаки не было", - сказал Асад.

"Все, что вы видели на фотографиях и видеозаписях, похоже на то, что мы видим уже год или два в материалах "Белых касок", - подчеркнул сирийский президент.

По его словам, впоследствии выясняется, что все это лишь постановка.

"Их фотографии, на которых дети якобы убиты в результате российского авиаудара — позже выясняется, что это подделка, что они положили мальчика, вымазали его грязью и кровью – поддельной кровью, конечно, и так далее. Все эти уловки могут быть частью их деятельности. Мы верим в эту версию, потому что атака была уже заранее подготовлена, они не хотели выслушать, они не хотели расследовать, они лишь хотели предпринять атаку. Мы полагаем, что это провокация по одной очень простой причине: если бы была утечка газа или атака, и вы утверждаете, что в том городе погибли 60 человек — то как бы город продолжил жить по-прежнему? Они не эвакуировали население города. Город не покинул ни один человек, жизнь продолжила свой обычный ход, а там ведь по их версии было применено оружие массового поражения", - добавил собеседник агентства.

536 просмотров


Старости
Война, которой не будет
Война, которой не будет размышления публициста
Наша погода
Сегодня 16° / 9°
21 Апр 17° / 12°
22 Апр 16° / 8°
23 Апр 17° / 11°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.826 AZN
1 RUB   =   0.0301 AZN

Новостная лента

В Сирии убили российского советника
Путин и Эрдоган договаривались о встрече
Президент вмешался и Абуталыбов изменил свое распоряжение
Асад: "Я не применял химоружие в Шайрате"
Беженцы обошлись Германии в 30 миллиардов
15-летний подросток застрелил брата Трагедия в Товузе
Австрийская группировка готовила похищения чиновников
Деньги на теракт в Петербурге пришли из Турции
Эрдоган поедет к Трампу в середине мая
Асад опроверг переброску самолетов к российской базе
Смешные для нас обвинения в коррупции… или почему Ле Пен мечтала о фото с Путиным
Кто финансировал теракт в Петербурге
«Офицеры России» ограбили азербайджанца в Москве
Итальянский суд принял решение возобновить работы по азербайджанской трубе
Лейла Алиева в CinemaPlus
Турецкая армия уничтожила одного из главарей ПКК
Президент Ильхам Алиев выделил деньги на капремонт дорог в Сумгаите
Матвиенко назвала сенатора Маккейна контуженым человеком
Плохая новость для сепаратистов Карабаха: Албания объединяется с Косово наша аналитика
Сын бывшего чиновника погиб в ДТП фото; видео
Генерал КСИР назначен послом Ирана в Ираке
Автобусная авария в Шеки: 17 пострадавших
Суд над олигархом Халиловым отложен на неопределенный срок Haqqin.az из зала суда
Ускорился рост цен на нефть обновлено
Могила священника рассказала о страшной катастрофе в средневековой Европе
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться