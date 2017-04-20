Асад: "Я не применял химоружие в Шайрате"

Никакой химической атаки в сирийской провинции Идлиб не было: это провокация, которая нужна была для того, чтобы оправдать удар по авиабазе Шайрат, и хотя сирийская армия наносила удар по объектам боевиков в Хан-Шейхуне, но без химоружия, и не в то время, о котором говорят на Западе, сообщил президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости.

По его словам, правительство Сирии не располагает данными о том, что на объектах боевиков в Хан-Шейхуне были химические вещества.

"Этот район находится под контролем "Джебхат ан-Нусры", которая по сути – "Аль-Каида". Единственная информация, которая есть у мира, исходит от опубликованного этой организацией – Нусрой – видео на Youtube, в целом в интернете, и в различных СМИ – в основном, западных, поэтому мы не можем основываться в своей оценке на этих сообщениях. Во-первых, мы не знаем, было ли атакованное нами в 11.30 утра в тот день место складом химического оружия или хранилищем, или чем-то подобным. А в их рассказе утверждается, что нападение произошло в 6, 6.30 утра. Мы в это время не предпринимали никаких атак. Поэтому у вас есть два возможных варианта: первый – что была атака около полудня или в 11.30. Второй вариант, в который мы верим – что это ложная провокация, что никакой атаки не было", - сказал Асад.

"Все, что вы видели на фотографиях и видеозаписях, похоже на то, что мы видим уже год или два в материалах "Белых касок", - подчеркнул сирийский президент.

По его словам, впоследствии выясняется, что все это лишь постановка.

"Их фотографии, на которых дети якобы убиты в результате российского авиаудара — позже выясняется, что это подделка, что они положили мальчика, вымазали его грязью и кровью – поддельной кровью, конечно, и так далее. Все эти уловки могут быть частью их деятельности. Мы верим в эту версию, потому что атака была уже заранее подготовлена, они не хотели выслушать, они не хотели расследовать, они лишь хотели предпринять атаку. Мы полагаем, что это провокация по одной очень простой причине: если бы была утечка газа или атака, и вы утверждаете, что в том городе погибли 60 человек — то как бы город продолжил жить по-прежнему? Они не эвакуировали население города. Город не покинул ни один человек, жизнь продолжила свой обычный ход, а там ведь по их версии было применено оружие массового поражения", - добавил собеседник агентства.