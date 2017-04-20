Подписаться на уведомления
 

Президент вмешался и Абуталыбов изменил свое распоряжение

 

На территории вокруг снесенного Дома охотников по улице Гасанбека Зардаби в Ясамальском районе Баку будет разбит парк. Решение ИВ Баку о строительстве на данной территории жилого здания и торгового центра утратило силу. Об этом Sputnik Азербайджан сказал представитель Исполнительной власти города Баку, пожелавший остаться неназванным.

По его словам, строительство нового места отдыха для жителей Баку, которое получит название "Парк культуры", будет завершено через несколько месяцев.

Напомним, что ранее информация о сносе Дома охотников и вырубке деревьев вызвала широкое общественное недовольство. Стало также известно, что строящееся на территории здание предназначалось  для депутатов Милли Меджлиса.

Однако по указанию президента Ильхама Алиева строительство было приостановлено. В настоящее время территория огорожена металлическим забором с предупреждением от Исполнительной власти города Баку о проведении строительных работ. 

1994 просмотров


Старости
Война, которой не будет
Война, которой не будет размышления публициста
Наша погода
Сегодня 16° / 9°
21 Апр 17° / 12°
22 Апр 16° / 8°
23 Апр 17° / 11°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.826 AZN
1 RUB   =   0.0301 AZN

Новостная лента

В Сирии убили российского советника
Путин и Эрдоган договаривались о встрече
Президент вмешался и Абуталыбов изменил свое распоряжение
Асад: "Я не применял химоружие в Шайрате"
Беженцы обошлись Германии в 30 миллиардов
15-летний подросток застрелил брата Трагедия в Товузе
Австрийская группировка готовила похищения чиновников
Деньги на теракт в Петербурге пришли из Турции
Эрдоган поедет к Трампу в середине мая
Асад опроверг переброску самолетов к российской базе
Смешные для нас обвинения в коррупции… или почему Ле Пен мечтала о фото с Путиным
Кто финансировал теракт в Петербурге
«Офицеры России» ограбили азербайджанца в Москве
Итальянский суд принял решение возобновить работы по азербайджанской трубе
Лейла Алиева в CinemaPlus
Турецкая армия уничтожила одного из главарей ПКК
Президент Ильхам Алиев выделил деньги на капремонт дорог в Сумгаите
Матвиенко назвала сенатора Маккейна контуженым человеком
Плохая новость для сепаратистов Карабаха: Албания объединяется с Косово наша аналитика
Сын бывшего чиновника погиб в ДТП фото; видео
Генерал КСИР назначен послом Ирана в Ираке
Автобусная авария в Шеки: 17 пострадавших
Суд над олигархом Халиловым отложен на неопределенный срок Haqqin.az из зала суда
Ускорился рост цен на нефть обновлено
Могила священника рассказала о страшной катастрофе в средневековой Европе
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться