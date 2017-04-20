Президент вмешался и Абуталыбов изменил свое распоряжение

На территории вокруг снесенного Дома охотников по улице Гасанбека Зардаби в Ясамальском районе Баку будет разбит парк. Решение ИВ Баку о строительстве на данной территории жилого здания и торгового центра утратило силу. Об этом Sputnik Азербайджан сказал представитель Исполнительной власти города Баку, пожелавший остаться неназванным.

По его словам, строительство нового места отдыха для жителей Баку, которое получит название "Парк культуры", будет завершено через несколько месяцев.

Напомним, что ранее информация о сносе Дома охотников и вырубке деревьев вызвала широкое общественное недовольство. Стало также известно, что строящееся на территории здание предназначалось для депутатов Милли Меджлиса.

Однако по указанию президента Ильхама Алиева строительство было приостановлено. В настоящее время территория огорожена металлическим забором с предупреждением от Исполнительной власти города Баку о проведении строительных работ.