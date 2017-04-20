В Сирии убили российского советника

В Сирии погиб военный советник, майор Олег Бордов. Об этом со ссылкой на Министерство обороны России сообщает РИА Новости.

По информации ведомства, он был убит в результате нападения боевиков на гарнизон. Он входил в группы военных советников и выполнял задачи по подготовке подразделения сирийских войск.

18 апреля СМИ сообщили о гибели в Сирии 21 российского военного в период с конца января по конец марта. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков опроверг эту информацию. «Никаких официальных данных о якобы "потерях в боях за Пальмиру" не было, никогда не публиковалось и не существует в природе», — заявил он. По его словам, ни одно из имен, фигурировавших в списках, не принадлежит российским военнослужащим.