Илюмжинов хочет перенести штаб-квартиру ФИДЕ в Баку

Глава ФИДЕ Кирсан Илюмжинов в интервью азербайджанским журналистам после церемонии открытия Мемориала Вугара Гашимова отметил возможность переноса штаб-квартиры ФИДЕ из Афин в Баку.

«В последние годы Азербайджан превратился в центр мировых шахмат, — передает 1news.az слова Илюмжинова. – А Шамкир стал, повторюсь, «азербайджанским Линаресом». В следующем году пройдет юбилейный пятый турнир, посвященный памяти Вугара Гашимова, и я уверен, что сюда также приедут сильнейшие шахматисты со всего мира».

Комментируя идею о переносе штаб-квартиры ФИДЕ в Баку, Илюмжинов заявил: «Отличное предложение! Для этого необходимо, чтобы условия были такими, как в Лозанне, то есть, офис не облагался налогами».