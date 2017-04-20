Хакеры обокрали Владимира Соловьева на 800 тысяч

Известный теле- и радиоведущий Владимир Соловьев стал жертвой киберпреступников. У журналиста с банковской карточки было списано 800 тысяч рублей.

Как рассказал «МК» сам Соловьев, пропажу он обнаружил еще в понедельник. Однако точно определить, когда именно исчезла эта сумма, затрудняется, так как карточкой, с которой пропали деньги, он пользуется очень редко.

На днях адвокат телеведущего обратился в правоохранительные органы с заявлением о списании денежных средств.

«Пустяковая история. Что случилось, буду знать чуть позже. Все хорошо», - подытожил разговор Владимир Соловьев.