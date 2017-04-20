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Посла России вызвали в МИД Швеции из-за геев

 

Посол России в Швеции Виктор Татаринцев посетил МИД страны для обсуждения ряда вопросов, в том числе о якобы нарушениях прав гомосексуалистов в Чечне, сказала РИА Новости представитель МИД Лиза Кварфордт.

"Посол РФ был приглашен для встречи с первым заместителем министра иностранных дел Швеции Анникой Сёдер для обсуждения различных тем, среди которых был поднят вопрос о гомосексуалистах в Чечне", — сказала Кварфордт.

По ее словам, вопрос был поднят в связи с "имеющимися данными о том, что гомосексуалистов сажают в Чечне в тюрьму и что они подвергаются пыткам". Эта информация вызывает беспокойство правительства Швеции, подчеркнула она.

"Посол был вызван сегодня утром по упомянутому вопросу, и встреча прошла с первым замминистра иностранных дел Анникой Сёдер", — сообщили в посольстве РФ. Там также пояснили, что каких-либо дальнейших комментариев у посольства на данный момент нет.

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