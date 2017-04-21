Ле Пен вновь пообещала вывести Францию из Еврозоны

Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен за три дня до президентских выборов вновь пообещала вывести Францию из Шенгенна и Еврозоны в случае избрания главой государства.

"Я хочу вернуть французам суверенитет в четырех важнейших вопросах: охрана границ, поскольку французы вправе решать, кого к себе пускать; контроль за принятием законов, поскольку это основа демократии; контроль за экономикой страны для проведения патриотической политики, протекционизма, в то время как ЕС это запрещает; а также возвращение национальной валюты", — сказала Ле Пен в эфире телеканала France 2.