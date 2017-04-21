Подписаться на уведомления
 

Ахмадинежаду запретили участвовать в президентских выборах

 

Совет стражей исламской революции в четверг отказал Махмуду Ахмадинежаду в участии в президентских выборах, которые должны пройти в стране 19 мая, передает "Интерфакс" со ссылкой на иранское государственное телевидение.

Ахмадинежад подал документы для регистрации кандидатуры на президентский пост ранее в апреле, несмотря на то, что прежде он заявлял, что не намерен выдвигать свою кандидатуру на эту должность, так как руководитель Исламской республики аятолла Али Хаменеи посоветовал ему не участвовать в выборах.

К выборам президента Исламской республики допущены шесть кандидатов, в числе которых и нынешний глава государства Хасан Роухани, отмечает государственное телевидение.

442 просмотров


Старости
Война, которой не будет
Война, которой не будет размышления публициста
Наша погода
Сегодня 17° / 12°
22 Апр 15° / 8°
23 Апр 17° / 11°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.826 AZN
1 RUB   =   0.0301 AZN

Новостная лента

Крокодилы съели опытного охотника из ЮАР
Турецкая авиакомпания, покинувшая Азербайджан, будет летать в Ереван
Ахмадинежаду запретили участвовать в президентских выборах
Ле Пен вновь пообещала вывести Францию из Еврозоны
В центре Парижа расстреляли полицейских
Посла России вызвали в МИД Швеции из-за геев
Хакеры обокрали Владимира Соловьева на 800 тысяч
Илюмжинов хочет перенести штаб-квартиру ФИДЕ в Баку
Житель Баку скончался во время игры в футбол
В Сирии убили российского советника
Путин и Эрдоган договаривались о встрече
Президент вмешался и Абуталыбов изменил свое распоряжение
Асад: "Я не применял химоружие в Шайрате"
Беженцы обошлись Германии в 30 миллиардов
15-летний подросток застрелил брата Трагедия в Товузе
Австрийская группировка готовила похищения чиновников
Деньги на теракт в Петербурге пришли из Турции
Эрдоган поедет к Трампу в середине мая
Асад опроверг переброску самолетов к российской базе
Смешные для нас обвинения в коррупции… или почему Ле Пен мечтала о фото с Путиным
Кто финансировал теракт в Петербурге
«Офицеры России» ограбили азербайджанца в Москве
Итальянский суд принял решение возобновить работы по азербайджанской трубе
Лейла Алиева в CinemaPlus
Турецкая армия уничтожила одного из главарей ПКК
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться