Ахмадинежаду запретили участвовать в президентских выборах

Совет стражей исламской революции в четверг отказал Махмуду Ахмадинежаду в участии в президентских выборах, которые должны пройти в стране 19 мая, передает "Интерфакс" со ссылкой на иранское государственное телевидение.

Ахмадинежад подал документы для регистрации кандидатуры на президентский пост ранее в апреле, несмотря на то, что прежде он заявлял, что не намерен выдвигать свою кандидатуру на эту должность, так как руководитель Исламской республики аятолла Али Хаменеи посоветовал ему не участвовать в выборах.

К выборам президента Исламской республики допущены шесть кандидатов, в числе которых и нынешний глава государства Хасан Роухани, отмечает государственное телевидение.