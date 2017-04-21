Турецкая авиакомпания, покинувшая Азербайджан, будет летать в Ереван

Турецкая авиакомпания Pegasus начнет выполнять рейсы из Стамбула в Ереван. Популярный лоукостер будет летать в столицу Армении начиная с июня этого года. Рейсы будут выполняться три раза в неделю – в понедельник, вторник и пятницу.

Pegasus – не первая турецкая авиакомпания, которая будет осуществлять полеты в Ереван. На данный момент в Армению четыре раза в неделю летает Atlasjet.

Напомним, что в прошлом году Pegasus трижды в неделю выполнял рейсы Стамбул – Габала - Стамбул. Учитывая то, что авиакомпания летает во многие города Европы и Азии, для граждан Азербайджана создавалась возможность посещать эти города за относительно небольшие деньги. Однако с октября прошлого года выполнение рейсов в Габалу было приостановлено. В авиакомпании тогда сообщили, что рейсы возобновятся в марте 2017 года, но на дворе апрель, а полеты все еще не восстановлены.

Любопытный факт: после того, как начнутся полеты Pegasus в Ереван, сложится ситуация, когда в Армению будут летать две турецкие авиакомпании, а в Азербайджан – только одна. Это Turkish Airlines.