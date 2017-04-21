Крокодилы съели опытного охотника из ЮАР

Спасатели подозревают, что крокодилы съели южноафриканского охотника Скотта ван Зила исчезнувшего в Зимбабве на прошлой неделе. Об этом сообщает издание The Independent.

Ван Зил прибыл в Зимбабве на сафари. Вместе с местным следопытом и охотничьими собаками он приехал к реке Лимпопо. Спасатели установили, что мужчины покинули автомобиль, взяли собак и по отдельности углубились в буш, направляясь в разные стороны. Позднее собаки вернулись в лагерь без ван Зила. Судьба следопыта не уточняется.

На месте происшествия была развернута спасательная операция. Пропавшего южноафриканского охотника искали с применением вертолетов и задействуя водолазов. Спасателям удалось найти его следы и рюкзак на берегу реки. Затем они обнаружили двух нильских крокодилов, которые могли съесть ван Зила. Сейчас специалисты анализируют содержимое желудков рептилий.