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Массовую драку в Воронеже списали на «азербайджанских цыган»

Автор: Отдел информации 

В Воронежской области России разгорается скандал вокруг массовой драки среди азербайджанцев, пишет «Коммерсант».

Напомним, что 18 апреля группа из 40 азербайджанцев отмечала день рождения годовалой внучки 50-летнего мужчины в кафе «Встреча», расположенном на улице Волгоградской в облцентре.

Между группой парней произошел конфликт на почве личной неприязни, переросший в драку, в ходе которой 36-летний мужчина достал нож и ударил им двух молодых людей в область грудной клетки.

Пострадавшие были доставлены в медучреждение, где один из них скончался, а второй оказался в реанимации.

Брат совладельца кафе «Встреча» Ровшана Мехтиева Мехти, возглавляющий воронежскую региональную организацию по развитию культуры Азербайджана «Единство-Бирлик», рассказал журналистам , что все 40 человек были «азербайджанскими цыганами», проживающими недалеко от заведения. При этом он никак не объяснил, кто такие азербайджанские цыгане.

По его словам, между ними произошла «пьяная драка» из-за «прошлых обид», и ранения получили около десяти человек.

«Настоящие азербайджанцы так никогда бы не поступили», — заверил Мехтиев.

Подозреваемый в нанесении ножевых ранений, приходящийся внуком организатору мероприятия, а также его брат и дальний родственник скрылись с места происшествия, но были задержаны на следующий день 19 апреля в области.

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